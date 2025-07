Stadspartij noemt opstappen Raad van Toezicht Jeugdbescherming ‘hoogst twijfelachtig’

Het opstappen van de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen komt op een hoogst twijfelachtig moment. Dat stelt de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen.

“Ik vind het hoogst twijfelachtig”, reageert raadslid Yaneth Menger van de partij. “De jaarcijfers zijn nog steeds niet bekend. Die hadden in juni al op tafel moeten liggen. Alle Gesloten Jeugdzorg Instellingen (GJI) in ons land hebben hun cijfers al gepresenteerd, maar Jeugdbescherming Noord nog niet. Als je vervolgens op dit moment opstapt, dan betekent dit dat je als Raad van Toezicht geen rekening en verantwoording meer af kunt leggen terwijl je zo zwaar onder vuur ligt. Dit doen mijn haren ten berge rijzen.”

Verscherpt toezicht

Afgelopen week werd bekend dat Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. Maar in zeventig procent van de gevallen gebeurt dit niet. Verder blijkt dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.

Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door het personeelstekort. Er is veel verzuim en verloop onder de medewerkers. Een deel van de jongeren heeft geen vaste begeleider. De inspecties geven aan dat de jeugdbescherming niet alle problemen kan oplossen, omdat ze deels worden veroorzaakt door de manier waarop het systeem is ingericht. Op andere punten krijgt de instantie zeven maanden de tijd om verbeteringen te laten zien. Gedurende die periode blijft Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht staan.

“Is dit hoe de jeugdbescherming hoort te werken?”

In de gemeenteraad is er de afgelopen maanden verschillende keren over het onderwerp gesproken. Afgelopen voorjaar maakten bij een commissievergadering een aantal ouders gebruik van hun inspraakrecht. Eén van hen vertelde: “Ik heb lang getwijfeld of ik hier wel moest gaan staan. Na eerdere klachten over JBN, dreigden mijn kinderen acuut uit huis gehaald te worden. In mijn situatie heb ik meerdere jeugdbeschermers gehad. Onlangs is mijn dossier overgedragen aan twee nieuwe medewerkers. Ze kwamen me vertellen dat ze mijn dossier niet volledig hadden gelezen omdat het te complex is. En toch gaan deze mensen beslissingen nemen over mijn leven en de toekomst van mijn kinderen. Er wordt gewerkt op basis van aannames over mijn intenties en mijn gedrag, die zonder te controleren in rapportages verschijnen. Is dit hoe de jeugdbescherming hoort te werken?”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is een van de partijen die het onderwerp al jaren nauwlettend volgt. Voor hen was de situatie afgelopen voorjaar, zoals die toen bekend was, aanleiding om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Jeugd en Jeugdhulp. Dit werd later afgezwakt naar een motie van afkeuring, wat nog altijd een zwaar politiek middel is. Menger liet toen weten: “Waarom deze motie? Er is een lang traject aan voorafgegaan. Wij komen tot de slotsom dat JBN niet functioneert zoals het hoort en dat we ook geen verbeteringen zien. Wat bij ons zwaar meeweegt, is dat JBN haar kerntaken onvoldoende uitvoert. De organisatie hoort kinderen in kwetsbare posities te beschermen. Plannen van aanpak binnen de gestelde termijn worden niet behaald, er wordt ondermaats gepresteerd en kwaliteitsnormen worden niet gehaald.”

Voor andere fracties ging de motie veel te ver. Jalt de Haan van het CDA: “Maar wat had deze wethouder anders moeten doen?” Menger: “Deze wethouder had de problemen niet direct kunnen voorkomen. Maar wat ons heeft gestoord, is dat wij pas achteraf, later, op de hoogte zijn gesteld over de problemen bij JBN, terwijl de gemeente opdrachtgever is.” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “In de afgelopen acht jaar heb ik drie wethouders meegemaakt, waarbij jeugdzorg verreweg het moeilijkste dossier is. Het is een onderwerp met een grote impact en waar we een beperkte invloed op hebben. Met een zuiver hart kan ik stellen dat ik in al die jaren nog nooit zo goed en frequent ben geïnformeerd dan door deze wethouder. Mevrouw Molema neemt de raad proactief mee, heeft de kennis en is zeer bekwaam. Dat het ontzettend mis is gegaan, ontken ik niet. Maar om hier vanavond één van de 21 betrokken wethouders op af te rekenen, draagt niet bij aan een oplossing. Dit is populistische zondebokpolitiek.”

De situatie die afgelopen week is ontstaan, brengt Menger tot de conclusie dat de laatste woorden hierover nog lang niet zijn gesproken.