Stadspartij noemt noemt ingrijpen inspectie bij Jeugdbescherming terecht: “Grens is overschreden”

Dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een moeder heeft geholpen om af te dwingen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingrijpt bij Jeugdbescherming Noord is niet meer dan terecht. Dat stelt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen, die zich ernstige zorgen maakt over de situatie.

“Mijn fractie heeft in de afgelopen periode meer dan eens aangegeven de situatie bij Jeugdbescherming Noord als meer dan ernstig en zelfs onacceptabel te kwalificeren. Er komt steeds opnieuw informatie naar buiten waardoor wat mij betreft de grens van het toelaatbare ruimschoots is overschreden,” vertelt Menger. Het raadslid geeft aan dat haar fractie in de afgelopen twee weken vier noodkreten heeft ontvangen van verschillende ouders en verzorgers.

Verscherpt toezicht

Jeugdbescherming Noord is verantwoordelijk voor de bescherming van kwetsbare kinderen en jongeren in de regio. In maart van dit jaar werd de organisatie onder verscherpt toezicht geplaatst. In december vorig jaar verloor de organisatie haar verplichte certificering en werkt nu onder een tijdelijk certificaat. Landelijke normen worden niet gehaald, onder meer vanwege het groeiende aantal complexe zaken waarmee de organisatie te maken krijgt. Een ingezet herstelplan moet de situatie verbeteren. Haast is geboden, want in september moet de organisatie weer aan de eisen van certificering voldoen; anders mogen ze hun werk niet voortzetten.

Verschillende fracties in de gemeenteraad maken zich al geruime tijd zorgen over de situatie. Voor Stadspartij 100% voor Groningen was dit in mei zelfs aanleiding om het vertrouwen op te zeggen in wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Jeugdzorg. Uiteindelijk werd een ‘motie van afkeuring’ ingediend, die in de raad geen meerderheid kreeg.

“Ontoelaatbaar”

Afgelopen vrijdag meldde het Dagblad van het Noorden dat het ministerie van VWS een moeder heeft geholpen af te dwingen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingrijpt bij de organisatie. Menger: “Wij staan volledig achter het ministerie van VWS en de ouders, die de inspectie oproepen om in te grijpen. Dit is precies wat ik in het laatst gevoerde debat in de gemeenteraad ook specifiek benoemde. Er dient onmiddellijk te worden ingegrepen. Deze organisatie voert haar kerntaak niet naar behoren uit. Integendeel zelfs, ze neemt verkeerde beslissingen en maakt verkeerde keuzes die de veiligheid van kwetsbare kinderen en gezinnen in het gedrang brengen. Ontoelaatbaar!”

Menger besluit: “Ik hoop met heel mijn hart dat de inspectie zo snel mogelijk ingrijpt en dat we de kinderen en gezinnen de juiste hulp en zorg gaan bieden waar ze recht op hebben en die wij (zeker als gemeente) dienen te waarborgen.” De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid doen op dit moment ook al gezamenlijk onderzoek naar Jeugdbescherming Noord vanwege de kwaliteitsnormen die niet gehaald worden. Dit rapport wordt naar alle waarschijnlijkheid in augustus verwacht.