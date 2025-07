Stadspartij bezorgd om gevolgen faillissement Stadjerspas en vraagt opheldering

Foto: Wouter Holsappel

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft de wethouder om opheldering gevraagd over het faillissement van Groupcard, de leverancier van onder andere de Stadjerspas. Afgelopen week werd bekend dat het bedrijf failliet is verklaard, nadat eerder deze maand al uitstel van betaling was aangevraagd.

“Ik heb de wethouder gevraagd wat de precieze gevolgen zijn van het faillissement en of wij ons zorgen moeten maken,” vertelt raadslid Yaneth Menger van de partij. “Daarnaast wil ik duidelijkheid over de vraag of inwoners die de Stadjerspas gebruiken, op geen enkele manier nadeel ondervinden van het faillissement van het bedrijf achter de pas.”

Het bedrijf Groupcard Commercial leverde zo’n dertig verschillende kaarten in heel Nederland. Op 21 juli werd het failliet verklaard, net als de gelieerde bedrijven Groupcard Holding BV en Groupcard Solutions BV. Volgens verschillende media is de oorzaak een ICT-investering die ‘gigantisch uit de klauwen is gelopen’.

De gemeente liet donderdag weten dat het in contact is met Groupcard en de curator. Er wordt gesproken over de technische inrichting van het systeem en hoe dit het beste georganiseerd en gewaarborgd kan worden voor de toekomst. Het uitgangspunt van de gemeente is dat inwoners geen hinder ondervinden. Men doet er alles aan om de dienstverlening in de lucht te houden. Gebruikers van de Stadjerspas kunnen de pas dan ook gewoon blijven gebruiken en het platform blijft beschikbaar.

De Stadjerspas is bedoeld voor inwoners van de gemeente die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen. Met de pas krijgen zij korting op verschillende activiteiten, producten en diensten, zoals sport, cultuur, recreatie en educatie. Hierdoor kunnen zij voordelig of gratis deelnemen aan bijvoorbeeld een sportclub, een museumbezoek, dagjes uit of leerzame workshops.