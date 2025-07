Stadjer (55) krijgt forse taakstraf voor dodelijk ongeluk met racefiets op Peizerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag een 55-jarige man uit Stad veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Peizerweg.

Het ongeluk gebeurde op 6 april vorig jaar, toen de Stadjer met zijn racefiets in botsing kwam met het slachtoffer, ook op de fiets, op het fietspad tussen Stad en Hoogkerk langs de Peizerweg. Deze fietser raakte zwaargewond doordat hij ten val kwam. De fietser werd nog gestabiliseerd en naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

De rechter legde aan de racefietser een hogere straf op dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM eiste zestig uur taakstraf tegen de Stadjer, maar de rechtbank legde de man een taakstraf van honderd uur op.

De rechter besloot tot een zwaardere straf omdat de rechtbank vindt dat de man roekeloos had gereden. Hij reed met hoge snelheid door rood licht en haalde zijn voorgangers in terwijl er onvoldoende ruimte was op het smalle fietspad.

Volgens de rechtbank heeft hij daarmee onzorgvuldig en onvoorzichtig gehandeld, wat direct heeft geleid tot het fatale ongeluk. Ook woog mee dat de verdachte weinig verantwoordelijkheid nam voor zijn handelen. Volgens de racefietser had hij voldoende zicht en reed hij niet abnormaal hard.