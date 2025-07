Stadjer (34) krijgt taakstraf voor datingfraude

Foto: Joris van Tweel

Een 34-jarige man uit Groningen is vrijdag veroordeeld voor het oplichten van drie vrouwen die hij ontmoette via datingsites. Volgens RTV Noord legde de rechter hem een taakstraf op van 240 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. Ook moet hij de slachtoffers samen ruim 5700 euro schadevergoeding betalen.

De slachtoffers hadden in korte tijd contact met de man via een datingapp. Al snel verplaatste het gesprek naar WhatsApp. Hij vertelde hen over geldproblemen en verzon dat hij in de zorg werkte, net een huis had gekocht en zijn auto moest laten repareren. Hij zei dat zijn salaris eraan kwam en dat hij nog geld kreeg van de voetbalclub waar hij op hoog niveau zou keepen. De vrouwen maakten geld over, omdat hij beloofde het snel terug te betalen. Dat deed hij nooit.

De verdachte, die een gokverslaving heeft waar hij hulp voor heeft gezocht, beweerde tijdens de rechtszaak dat hij nog steeds van plan is het geld terug te geven. Hij ontkende dat hij het geld gebruikte om te gokken, maar gaf wel toe nog steeds mee te doen aan voetbalweddenschappen. Hij vond dat de vrouwen te snel naar de politie waren gestapt. Maar de officier van justitie wees erop dat de man geen auto, geen rijbewijs, geen gekocht huis en geen baan had en daarom nooit aan genoeg geld zou kunnen komen.

De Stadjer stond ook terecht voor het oplichten van zijn eigen moeder. Hij vroeg haar om geld, maar betaalde dit niet terug. De moeder schakelde uiteindelijk de wijkagent in. Voor dit onderdeel sprak de rechter hem vrij, waardoor zijn straf lager uitvalt dan de eis.