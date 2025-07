Stad beleeft warme dinsdagavond: “Lucht komt rechtstreeks uit Marokko”

In Groningen worden dinsdagavond nog temperaturen van rond de 30 graden gemeten. OOG-weerman Johan Kamphuis legt uit hoe bijzonder dat is.

Johan, dat we een warme avond en ook nacht gaan beleven, hoe bijzonder is dat?

“We hebben de afgelopen jaren vaker met dergelijke avonden te maken gehad. Maar ik denk dat twee dingen bijzonder zijn. Ten eerste komt het niet zo vaak voor; het gaat om een aantal keren per jaar dat we zulke warme avonden beleven. En wat het meest bijzonder is, dat het redelijk vroeg in de zomer plaatsvindt. Als ik naar de data kijk, dan gebeurt dit meestal eind juli of augustus.”

Kun je dat uitleggen?

“Het heeft puur met de situatie te maken. Als je vanmiddag op straat was, dan heb je zeer waarschijnlijk de warme föhnwind gevoeld. Deze wind was rechtstreeks afkomstig uit Marokko. Er werd dus hele warme lucht aangevoerd. Daar komt bij dat de bovenlucht ook warm is. Als het ware ligt er een warme deken over ons land, waardoor het vannacht niet kan afkoelen. Het is een situatie die zich niet zo vaak voordoet: een gordel met lucht vanuit het woestijngebied kan in een rechtstreekse verbinding naar ons toe komen.”

Dus eigenlijk kun je de situatie zo omschrijven dat de deur naar ons wagenwijd openstaat waardoor de warmte ons kan bereiken…

“Precies. En dat is bijzonder. Want wat ik al zei, normaal komen zulke warme avonden voor in eind juli of augustus. Dat wordt veroorzaakt doordat de omgeving dan al is opgewarmd. De watertemperatuur ligt dan bijvoorbeeld hoger, maar ook het stedelijk gebied is opgewarmd waardoor het sneller warm kan worden en de warmte ook kan blijven hangen.”

Wat verwacht je voor komende nacht?

“De temperatuur ligt op Eelde nu rond de 28,5 graden. Dat betekent dat het in de stad nog zeker 30 graden is. Ik verwacht dat het in de stad maar langzaam daalt en dat we uiteindelijk onder de 25 graden terecht gaan komen. Om dat in een perspectief te plaatsen: op 26 juli 2019 beleefden we tot nu toe de warmste nacht. Toen werd het op Eelde niet kouder dan 21,5 graden. Voor de stad moet je er dan drie of vier graden bij optellen. En op plaats twee staat 27 juli 2018 toen het 21,2 graden werd.”

En als we terugblikken op de afgelopen dag qua temperatuur?

“Op Eelde werd het 32,7 graden. Dat is geen top tien notering. Op 2 juli 2015 werd het bijvoorbeeld al eens 34,9 graden. En op 9 juli 2010 werd het 34,5 graden. Maar de warmste dagen vinden we toch eind juli. Op 24 juli 2019 werd de hoogste temperatuur ooit op Eelde bereikt: toen werd het 36,9 graden. Op plaats twee staat 25 juli 2019, toen werd het opnieuw 36,9. En op 26 juli 2018 werd het 35,6 graden.”

Deze hitte lijkt niet zo’n lang leven beschoren hè?

“Klopt. Hoewel ik verwacht dat het misschien morgen, op woensdag, nog wel eens warmer kan worden. We beleven nu een warme nacht. Morgenochtend gaat de zon schijnen, waardoor het weinig moeite kost om de temperatuur weer snel in de 30 te krijgen. Dus er is een kans dat het morgen nog wat warmer kan worden. Maar wat er gaat gebeuren is dat deze warme lucht naar Duitsland wegtrekt. Boven de Britse Eilanden bouwt zich een hogedrukgebied op. Dit gaat bij ons zorgen voor een wind vanaf zee. Er zullen felle regen- en onweersbuien gaan ontstaan waar we in de middag mee te maken gaan krijgen.”