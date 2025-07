Spoorveiligheidsman die koper roofde langs lijn Zwolle – Groningen krijgt taakstraf en voorwaardelijke celstraf

Foto: Peter Denekamp. 1zwolle.nl

De spoorveiligheidsman die vorig jaar een reeks koperdiefstallen pleegde langs de spoorlijn tussen Zwolle en Groningen, is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een deels voorwaardelijke celstraf.

Door Peter Denekamp. 1zwolle.nl

De 51-jarige Johan K. uit Leeuwarden zat eerder al dertien dagen in voorarrest. Daarbovenop krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen met een proeftijd van drie jaar. In die periode moet hij zich onder meer blijven melden bij de reclassering en meewerken aan zijn behandeling.

Veilgheidsfunctionaris

K. werkte jarenlang als veiligheidsfunctionaris bij werkzaamheden langs het spoor, maar bleek zelf verantwoordelijk voor veertien koperdiefstallen in Zwolle, Dalfsen, Hoogeveen, Beilen, Assen en andere plaatsen langs de drukke spoorverbinding tussen de provinciehoofdsteden. Tussen juli en oktober 2024 haalde hij kabels weg die nodig zijn voor het veilig functioneren van spoorwegovergangen. Spoorbeheerder ProRail raamt de schade op bijna een ton.

Drugs

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij juist als veiligheidsmedewerker had moeten waken voor gevaar en storingen. “In plaats daarvan dacht hij alleen aan zijn eigen financieel gewin,” aldus de rechters. K. verkocht de kabels voor kleine bedragen aan schroothandelaren en kocht er drugs en huishoudelijke spullen van.

De rechtbank sprak K. vrij van het veroorzaken van direct gevaar voor het spoorwegverkeer, zoals vlambogen en langdurige storingen bij overwegen. Volgens de rechters staat niet vast dat die storingen daadwerkelijk door zijn handelen zijn veroorzaakt. Wel achtte de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de koperdiefstallen.

Positieve ontwikkeling

Volgens reclassering is sinds februari sprake van een “voorzichtig positieve ontwikkeling”. K. is niet langer dakloos, heeft tijdelijke huisvesting met zijn gezin, bewindvoering is gestart en hij is gemotiveerd om zijn cocaïneverslaving aan te pakken. De rechtbank koos daarom bewust voor een lichtere straf dan gebruikelijk zou zijn bij zulke omvangrijke diefstallen, om die ontwikkeling niet te doorkruisen.

K. krijgt als bijzondere voorwaarden onder meer een meldplicht, behandeling bij de verslavingszorg, begeleiding bij schulden en regelmatige controle op drugsgebruik.