Spelers FC Groningen fietsen mee met jaarlijkse spinning marathon Martini Ziekenhuis

Een impressie van de gang voor de Beweegafdeling Kinderen. Afbeelding: Martini Ziekenhuis

Spelers van het eerste elftal van FC Groningen gaan in september 2025 hun steentje bijdragen aan de jaarlijkse spinningmarathon in het Martini Ziekenhuis. Het doel is om op deze dag 100.000 euro op te halen.

Het geld zal gebruikt worden voor een vernieuwde speel- en beweegafdeling voor kinderen in het ziekenhuis. “Jaarlijks bezoeken meer dan tweeduizend kinderen het expertisecentrum Martini Allergie Centrum Kinderen (MACK) en de KNO-afdeling,” laat het ziekenhuis weten. “Denk aan jonge patiënten die voor een operatie komen, of kinderen die regelmatig terugkeren en in het ziekenhuis verblijven voor immunotherapie of voedselprovocaties voor ernstige allergieën. Juist voor deze kinderen is beweging van groot belang voor hun herstel, conditie en welzijn.”

De spinningmarathon maakt deel uit van het grotere project ‘Kinderen in Beweging’, waarvoor de stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis eveneens 100.000 euro wil ophalen. Het is de bedoeling dat het project in de komende twee jaar (2025-2026) gerealiseerd wordt. “Tijdens de spinningmarathon bezoeken de spelers van de selectie de kinderafdeling. Daar zullen kinderen straks, na realisatie van het project, spelenderwijs gestimuleerd worden om actief te blijven en sportief te worden uitgedaagd met een mini-voetbalarena, interactieve sport- en spelelementen, een heringerichte speelruimte én een prikkelende aankleding van de afdeling.”

Aan de spinningmarathon kan door bedrijven of op individuele titel worden meegedaan Meer informatie hierover vind je op deze pagina.