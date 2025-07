SP wil eerlijke verdeling sociale huurwoningen

De Socialistische Partij wil dat het aantal sociale huurwoningen eerlijker over de stad verdeeld wordt.

Op dit moment is het aantal sociale huurwoningen in bijvoorbeeld Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel veel hoger dan in de zuidelijke wijken. Volgens fractievoorzitter Hans de Waard is de gemeenteraad tegenstander van een tweedeling in de stad. Een betere spreiding van sociale huurwoningen maakt volgens hem een einde aan de tweedeling.

De Waard ziet veel mogelijkheden en verwacht in de raad veel steun voor zijn plan. De SP heeft inmiddels bij de raad een motie over deze kwestie ingediend.