SP houdt buurtfeest in Indische Buurt

Foto: Joris van Tweel

De SP houdt zaterdag 19 juli in het Molukkenplantsoen een buurtfeest voor bewoners van de Indische Buurt.

De bewoners hebben de afgelopen jaren, gesteund door de SP, gestreden voor een woning zonder schimmel, vocht, tocht en kou. Verhuurder Lefier heeft nu besloten de woningen deze slechte woningen te gaan slopen en nieuwbouw te plegen. De SP wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan; vandaar het buurtfeest.

SP-raadslid Jurrie Huisman: “Deze middag is in de eerste plaats voor de bewoners die jarenlang hebben gestreden voor een gezonde woning, maar nu nog steeds in slechte omstandigheden wonen. We willen samen vieren dat zij straks in een gezonde woning kunnen leven. Verschillende bewoners hebben al aangegeven te willen terugkeren naar de Indische Buurt zodra de nieuwbouw er staat. Medewerkers van Lefier zijn aanwezig om de handtekeningen die hiervoor zijn verzameld officieel in ontvangst te nemen.”

Ook SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman is zaterdag aanwezig om samen met de bewoners deze overwinning te vieren. Er is ruimte voor ontmoeting, muziek en gesprekken over de toekomst van de buurt.