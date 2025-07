Sociale Brigade gaat nieuwe reis naar Oekraïne maken: “Zaterdag grote inzamelingsactie”

Vrijwilligers van De Sociale Brigade in Haren gaan deze zomer een nieuwe reis naar Oekraïne maken om er hulpgoederen naartoe te brengen. Komende zaterdag, 5 juli, vindt er een grote inzamelingsactie plaats. Een gesprek met Willemijn Kemp van De Sociale Brigade.

Willemijn, hoe ziet de actie er komend weekend uit?

“De inzamelingsactie vindt plaats bij de Albert Heijn in Haren en aan het A-kerkhof in de stad. We zullen daar zaterdag met vrijwilligers staan. Deze vrijwilligers hebben boodschappenlijstjes bij zich. We hopen dat zoveel mogelijk mensen producten van dit lijstje kopen en deze direct aan ons doneren. Wat de actie extra bijzonder maakt, is dat mensen hun gedoneerde spullen direct kunnen overhandigen aan de vrijwilligers die deze persoonlijk naar Oekraïne zullen brengen.”

Welke producten staan zoal op dit boodschappenlijstje?

“We richten ons met name op hygiënespullen, maar ook verband, paracetamol en houdbaar voedsel zoals mueslirepen zijn welkom. Het gaat om producten waar de mensen echt iets aan hebben. Zo zijn ook energiedrankjes – Red Bull of andere cafeïnehoudende drankjes – welkom. Materialen zoals verband zijn waardevol, omdat deze bijvoorbeeld gebruikt worden voor militairen die gewond zijn geraakt aan het front.”

Het is niet het enige wat jullie naar Oekraïne gaan brengen hè?

“Nee, we zijn van plan om onder andere een regio te bezoeken die enige tijd bezet is geweest door Rusland. In die periode hebben Russische militairen tienermeisjes in dit gebied misbruikt. Dat is iets afschuwelijks. Wij willen hen een hart onder de riem steken door spulletjes te geven waar ze als meisje hopelijk blij van worden. Je moet denken aan oorbellen, armbanden, haarclips, maar ook accessoires als tasjes, geurtjes en hygiënemiddelen. Zodat deze meisjes weer echt even trots kunnen zijn op zichzelf. Deze specifieke spullen kunnen op werkdagen, tot en met 12 juli, ingeleverd worden in de hal op de eerste verdieping bij Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein aan het Raadhuisplein 24 in Haren. Daarnaast kunnen deze spullen ook ingeleverd worden op zaterdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur aan de Ulgersmaweg 51.”

Heb je al enig idee hoe het met deze actie loopt?

“Ik hoor veel enthousiasme. Mijn dochter is bijvoorbeeld begonnen met het maken van een grote hoeveelheid oorbellen die meegenomen zullen worden op de reis. Wat daarbij goed is om te zeggen: voor deze specifieke actie zoeken we geen oude en versleten spullen. We zoeken nieuwe materialen of producten zonder gebruiksporen, zodat we deze tienermeisjes echt wat moois kunnen bieden.”

Wanneer jullie gaan vertrekken naar Oekraïne laten we in dit artikel even in het midden. Feit is wel dat Rusland fors meer raketten en drones op Oekraïne afvuurt. Zijn er in je omgeving geen mensen die tegen je zeggen: zou je nu zo’n reis wel maken?

“Die mensen zijn er zeker. Maar we bereiden ons hier goed op voor. Om een beeld te schetsen: de afgelopen dagen werd de regio Lviv beschoten, maar die regio is zo groot als Noord-Nederland, dus daar kun je een kansberekening op loslaten. Wat we gaan doen, is dat we wat langer in het westen zullen blijven hangen. In dit gebied wordt een opvangcentrum voorbereid dat bijna geopend kan worden; wij gaan hen helpen met de laatste loodjes.”

En daarna?

“We zijn van plan om daarna richting Kyiv te gaan. Afgelopen zomers hebben we ook dergelijke reizen gemaakt. Toen verbleven we in een klooster, maar dat gaan we nu niet doen. We kiezen voor een hotel dat beschikt over een diepe schuilkelder. Dus als het alarm klinkt, willen we snel op een flinke diepte onder de grond kunnen zitten. Na Kyiv gaan we richting het oosten, waarbij we de regio bezoeken waar de tienermeisjes verblijven. Deze reis gebeurt onder begeleiding van militairen. Dat was voor ons een voorwaarde. Zij kennen de gevaren en de risico’s. Als zij gaan rennen, dan weten wij wat ons te doen staat.”