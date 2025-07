Sloopflats Asingastraat worden ‘afgeknabbeld’.

Impressie nieuwbouw Asingastraat via De Huismeesters.

De 160 flats aan de Asingastraat, die op de nominatie staan om gesloopt te worden, worden ‘afgeknabbeld’. Dat meldt woningcorporatie de Huismeesters.

Dat gebeurt om te voorkomen dat omwonenden veel last hebben van de sloop. Het houdt in dat de flats gecontroleerd afgebroken worden en niet met grof geweld tegen de vlakte gaan.

Daarnaast wordt met watersproeiers voorkomen dat er veel stof vrijkomt en de lucht in vliegt. Ook vinden de sloopwerkzaamheden alleen tijdens reguliere werktijden plaats.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer gaat via de Eikenlaan en de Van Ordebarneveltlaan. Wanneer er groot materieel komt wordt de van Oldebarneveltlaan tijdelijk afgesloten.

In september start de sloop. Eerst worden bomen in de straat verwijderd, dan wordt het asbest gesaneerd en als laatste begint de daadwerkelijke sloop.

Nieuwbouw

Er komen in de Asingastraat ook 160 nieuwe flatwoningen voor terug. Die zijn energiezuinig en toekomstbestendig. De eerste woningen worden in juni 2027 opgeleverd, de laatsten in november dat jaar.