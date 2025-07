Shockvlogger Alex Soze wordt uitgeleverd aan Nederland

Alex Soze - Foto's via instagram

De Groninger shockvlogger Alex Soze is opgepakt in Dubai en zal aan Nederland worden uitgeleverd. Dat melden diverse media.

De 45-jarige Stadjer heeft een gevangenisstraf van 17 maanden openstaan wegens mishandeling van een man in de Poelestraat in mei vorig jaar. Nadat hij in november vorig jaar zijn straf had aangehoord, nam hij het vliegtuig naar Dubai. Daar verkocht hij onder meer kleding via internet. Hij kan worden uitgeleverd omdat Nederland sinds vorig jaar een uitleveringsverdrag met Dubai heeft.

Naast de celstraf moet Alex Soze (niet zijn echte naam) ook een behandeling volgen voor zijn agressieve gedrag. Bovendien moet hij zich houden aan een drugs- en alcoholverbod en mag hij tussen 22.00 en 6.00 uur niet in de binnenstad van Groningen komen. S. heeft een verleden als treitervlogger. Ook de mishandeling in de Poelestraat werd gefilmd.