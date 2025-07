Shantykoor De Hunzevaarders treedt zondag op in Vinkhuizen

Bij de kiosk in het Diamantpark in de wijk Vinkhuizen treedt zondag shantykoor De Hunzevaarders op. Voor verschillende leden van het koor is het een bijzonder optreden.

Het koor bestaat sinds 1999 en hun repertoire bestaat voornamelijk uit shanties: liederen die vroeger op de grote zeilschepen werden gezongen om het werk makkelijker te maken. Ook maritieme- en zeemansliederen staan op het programma. “De Hunzevaarders treden ongeveer 1,5 tot 2 uur op in het park. Het koor bestaat uit een groot aantal enthousiaste mensen. Met hun bekende meezingers weten ze het publiek mee te laten swingen,” laat de organisatie weten.

Een aantal leden van het koor woont in Vinkhuizen. “Daarom is het een grote eer om voor de thuisbasis op te mogen treden. Mensen die geïnteresseerd zijn, doen er verstandig aan om op tijd te komen, want het aantal zitplaatsen is beperkt.” De entree is gratis, maar minimaal één consumptie bij de kiosk is verplicht. Het optreden begint om 14.30 uur.