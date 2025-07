Scooterrijder gewond bij val Westersingel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooterrijder is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk in de Westersingel in Groningen. Dit meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22:00 uur ter hoogte van het kruispunt met de Astraat. “Het betrof een eenzijdig verkeersongeluk waarbij geen andere voertuigen betrokken waren”, vertelt Ten Cate. “Door nog onbekende oorzaak kwam de scooterrijder ten val en raakte daarbij gewond.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De ambulanceverpleegkundigen hebben gebruikgemaakt van een vacuümmatras. Met deze matras kan een patiënt geïmmobiliseerd worden, wat voorkomt dat verdere verwondingen ontstaan.” Bij een vacuümmatras wordt de patiënt op de opgeblazen matras gelegd, die zich om het lichaam vormt. Vervolgens wordt de matras vacuüm gezogen, waardoor deze hard wordt en een stevig omhulsel rond de patiënt vormt.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Over de exacte oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend; hier wordt onderzoek naar gedaan.