Op woensdagmiddag is een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de Hortusbuurt.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Grote Leliestraat, Kleine Leliestraat en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Het slachtoffer is meteen behandeld in een ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Het kruispunt was tijdelijk afgesloten. Dat zorgde voor enige verkeershinder in de omgeving.