SAR blijft toch zoeken naar Mihai: “Enkele relevante sporen gevonden”

Foto: SAR Nederland

Ondanks dat de politie de zoektocht naar Mihai heeft gestaakt, heeft de SAR (Search And Rescue) dinsdag tot in de late avond een grootschalige zoekactie op touw gezet. Daarbij werden sonarboten, gespecialiseerde zoekhonden, quadrijders en linielopers ingezet.

De SAR concentreerde de zoekactie op het gebied van het Winschoterdiep en het Eemskanaal. “Bij de actie waren verschillende partijen waar we mee samenwerken betrokken”, vertelt SAR Nederland. “Zo waren er sonarboten aanwezig van partners uit Delfzijl en Sneek. Ook werden er vijf gespecialiseerde zoekhonden ingezet, begeleid door ervaren hondengeleiders. Deze honden zijn zowel op het water als op het land ingezet.”

Camerabeelden

Daarnaast kwamen quadrijders en linielopers in actie: “De quadrijders gebruikten hun terreinvoertuigen om op een snelle manier grote en moeilijk bereikbare gebieden te doorzoeken. Denk daarbij aan oevers, rietvelden en ontoegankelijke paden langs het water. De linielopers hebben een strikt zoekpatroon gevolgd, waarbij zij op vooraf vastgestelde linies systematisch een gebied hebben doorzocht. Het gebied is doorzocht naar aanleiding van camerabeelden waarop de man te zien is.”

Volgens SAR Nederland heeft de zoekactie geen doorbraak opgeleverd. “Wel zijn er enkele relevante sporen en aanwijzingen verzameld die we verder gaan onderzoeken. Op dit moment, aan het einde van de avond, is een team hondengeleiders nog steeds in de stad aanwezig om een spoor van Mihai te pakken.”

De politie liet dinsdag eerder op de dag weten aanwijzingen te hebben dat de 51-jarige dakloze man vrijwillig ergens anders naartoe is vertrokken. Mihai werd op dinsdag 22 juli 2025 voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard. Destijds verbleef hij in de omgeving van het Oude Winschoterdiep. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.