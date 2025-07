Ruimere openingstijden nieuwe fietsenstalling Herestraat voorlopig van de baan

Het is nu nog te vroeg om ruimere openingstijden van de nog te realiseren fietsenstalling in de Herestraat vast te leggen. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer naar aanleiding van een amendement dat woensdag was ingediend door Student & Stad.

De gemeente is van plan een fietsenstalling te realiseren onder de C&A op de hoek van de Herestraat en het Zuiderdiep. Deze stalling zou in de avonduren tot 19.00 uur geopend zijn. Pablo Vermerris van Student & Stad vindt dit te beperkt: “Mijn fractie stelt voor om de stalling tot 01.00 uur te openen, zodat mensen die een kroeg of restaurant bezoeken of een film in de bioscoop pakken, dan nog met een gerust hart de fiets op kunnen halen.” Vermerris’ amendement kreeg brede steun van D66, VVD, Groep Staijen, de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen.

De partijen stelden voor de extra kosten voor langere openingstijden, die onder meer voortkomen uit de inzet van personeel, te financieren vanuit de opbrengsten van het parkeerbedrijf.

Kritiek en noodzaak

Het idee stuit echter op kritiek. Benni Leemhuis van GroenLinks vraagt zich af: “Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissievergadering heeft de wethouder duidelijk gezegd dat dit geen haast heeft. De stalling gaat pas in 2027 open. Waarom die haast?” Vermerris legt daarop uit: “Tijdens deze vergadering wordt er gestemd over het plan om een stalling te realiseren, inclusief het budget ervoor. Wij vinden dit het moment om hier een amendement op in te dienen.”

De VVD steunt Student & Stad volmondig. Ietje Jacobs-Setz legt de noodzaak uit aan de hand van een persoonlijke ervaring: “Ik ben nog nooit in de auto naar een raadsvergadering gegaan. Wel heb ik mijn fiets eens in de Haddingestraat geparkeerd. Die kelder ging echter om 21.00 uur dicht, dus daar stond ik om 22.30 uur. Ook omdat het openbaar vervoer niet helemaal super is. We stemmen vandaag in met de bouw van de fietsenstalling, maar wij vinden het zonde van de investering als je er niet een groter deel van de dag gebruik van kunt maken. Bovendien sluit het aan bij de ambities van het college om fietsen uit het zicht weg te halen.”

Financiering en verbazing

Andere partijen reageren verbaasd op de steun van de VVD. Etkin Armut van het CDA zegt: “Ik was echt verbaasd dat de VVD op dit amendement staat als mede-indiener. Om dit plan te realiseren, wordt er geld gehaald uit het parkeerbedrijf. Als we het hebben over betaald parkeren en de zorgen over de betaalbaarheid daarvan, dan vindt het CDA vaak de VVD aan haar zijde. En nu gaat de VVD dit geld uitgeven aan een stalling voor mensen die niet twee minuten langer willen fietsen naar stallingen die 24 uur per dag geopend zijn?”

Jacobs-Setz verdedigt de keuze van de VVD: “In de twee 24/7 stallingen in de binnenstad is niet altijd ruimte. Mijn partij is niet tegen betaald parkeren; we zijn tegen betaald parkeren in verschillende wijken. Met betaald parkeren wordt er winst gemaakt. Met die winst kunnen we dit realiseren. Dat staat los van het feit dat het betaald parkeren veel te veel is in deze gemeente.”

Armut blijft echter kritisch: “We hebben het structureel over 140.000 euro gemeenschapsgeld. De wethouder heeft eerder al de toezegging gedaan om hier in de toekomst naar te kijken. Waarom moet dit zo gehaast? Wij schrikken hier echt van.” Jacobs-Setz benadrukt nogmaals: “Wij vinden een sluitingstijd van 19.00 uur niet passen in een bruisende stad als Groningen. Wij vinden het een onverstandige investering als je een parkeergarage bouwt die niet volwaardig is.”

Niet alleen het CDA, maar ook GroenLinks en de SP tonen zich verbaasd. Hans de Waard namens de SP merkt op: “Ik heb de VVD eerder horen zeggen dat het extra geld dat is opgehaald bij het betaald parkeren, teruggegeven moest worden aan de automobilisten. Ik dacht toen aan een cadeaubon of iets dergelijks, maar dit is dus wat het is?” Jacobs-Setz: “Deze 140.000 euro is een druppel op een gloeiende plaat. Voor de rest van het geld komt mijn partij nog met een ander voorstel.”

Intrekken amendement

Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren noemt het voorgestelde bedrag aanzienlijk. “Mijn fractie lijkt het verstandig dat er in de volgende raadsperiode, na de verkiezingen, hier een besluit over wordt genomen.” D66, bij monde van Tom Rustebiel, is het daar niet mee eens: “Dat er geld gaat naar de fiets, dat is prima. De capaciteit van de stallingen bij Forum Groningen en de Grote Markt hebben we onderschat. Een bredere openstelling is nodig. Een stalling die tot 19.00 uur geopend is, past niet bij Groningen. Uiteindelijk is dit ook iets wat we toch wel gaan doen. Daarom kunnen we het beter direct regelen. Ook nog eens met een prachtige dekking.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) toont begrip voor de wens van Student & Stad, maar geeft aan dat ruimere openingstijden op dit moment niet nodig zijn. “Als je een stalling langer wilt openen, tot 22.30 of tot 01.00 uur, dan horen daar stevige financiële plaatjes bij,” legt hij uit. “Wat ik toe kan zeggen, is dat ik dit voorstel voor nu ontraad, maar dat we dit volgend jaar opnieuw zullen voorleggen aan de nieuwe gemeenteraad die dan geïnstalleerd is. Dit zal dan een nieuw voorstel zijn over de openingstijden en handhaving.” Voor de indienende fracties is dit antwoord voorlopig voldoende, waarop zij het amendement introkken. Daarmee werd het niet in stemming gebracht.