RUG reikt prijzen uit aan excellerende onderzoekers en studenten

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen heeft vrijdag verschillende prijzen uitgereikt aan uitstekende onderzoekers en studenten tijdens de Ceremony of Merits.

De grootste prijs, de Nicolaas Mulerius Fonds Dissertatieprijs, ging naar dr. Jana Holthöwer. Zij kreeg deze prijs voor haar proefschrift over dienstverleningsrobots met AI bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De prijs is bedoeld voor de beste dissertatie van het jaar en bestaat uit 10.000 euro voor verdere academische ontwikkeling, zoals deelname aan congressen.

Daarnaast kregen de beste studenten van elke faculteit de GUF-100 Prijs. Deze prijs bestaat uit een beurs van 2500 euro voor studie of onderzoek. Kijk op de website van de RUG voor alle prijswinnaars.

De Ceremony of Merits wordt elk jaar gehouden om bijzondere bijdragen aan de universiteit te vieren. In 2022 werd de Ceremony of Merits voor het eerst gehouden. De prijzen bestaan al langer en werden voorheen tijdens de jaarlijkse Zomerceremonie van de RUG uitgereikt.