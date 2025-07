Ronald Cornelissen wordt de nieuwe katholieke bisschop in Groningen

Ronald Cornelissen - Foto via aartsbisdom Utrecht

Paus Leo XIV heeft vicaris Ronald Cornelissen benoemd tot de nieuwe katholieke bisschop van Groningen-Leeuwarden.

De benoeming van Cornelissen werd maandagochtend bekend gemaakt in de Sint-Jozefkathedraal aan de Radesingel, waar Cornelissen zijn zetel zal hebben. De datum van de bisschopswijding van Cornelissen is nog niet bekend. Cornelissen volgt bisschop Ron van den Hout op, die een jaar geleden vertrok naar het bisdom Roermond.

Cornelissen vertelt: “Het kwam plotseling voor mij. Ik ben door de paus gevraagd en heb ja gezegd. Groningen-Leeuwarden is een groot bisdom qua oppervlakte, maar qua hoeveelheid katholieken klein. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. We moeten daarom, ook vanwege het lage aantal gelovigen, zorgen dat we als kerken zoveel mogelijk dingen met elkaar doen.”

Cornelissen werd geboren in 1964 in Gaanderen (Gelderland). Hij werd in 1996 priester en werkte eerst in parochies in Noordoost Salland en later als pastoor in Twente. Cornelissen werkte tot nu toe in het vicariaat Deventer van het Aartsbisdom Utrecht.

Cornelissen laat weten dat het, misschien rond kerst, best wel eens zou kunnen dat hij een keer een dienst in het Gronings gaat houden: “Ik heb altijd iets met het dialect gehad. Ik kom uit de Achterhoek en dat is, net als het Groningen, allemaal Nedersaksisch. Misschien dat ik ooit ook nog goed Fries leer, ik werd er tot nu toe altijd veel op gecorrigeerd.”