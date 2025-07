Roelien Kamminga geïnstalleerd als burgemeester van Groningen

Roelien Kamminga is maandagavond in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Groningen. In haar toespraak gaf ze aan een burgemeester voor alle Groningers te willen zijn en noemde ze het een bijzondere dag voor haarzelf.



“De mensen die ik spreek noemen mijn carrière vaak omgekeerd. Van internationale politiek, naar nationaal en vervolgens lokaal. Ik noem het thuiskomen”, aldus de kersverse burgemeester. In de vacaturetekst stond dat men op zoek was naar een burgemeester van Champions League-niveau. Daarmee weet Kamminga wat haar te doen staat: “Dat betekent dat ik moet acteren op het allerhoogste niveau en ik ga mijn best doen om aan die hoge standaard te voldoen.”

Ook de gemeenteraad is lovend over de nieuwe burgemeester. “Alle ervaring die ze heeft opgedaan, zowel internationaal als nationaal, brengt ze nu mee naar Groningen”, aldus Jim Lo-A-Njoe van D66. Ietje Jacobs van de VVD voegt toe: “Ze brengt een karrenvracht aan ervaring mee, heeft een uitstekend netwerk en het belangrijkste, dat gun ik ons als Groningers vooral, ze is een ontzettend leuk persoon.”

Woensdag zal Roelien Kamminga voor het eerst de raadsvergadering voorzitten als burgemeester. Ze valt dan meteen met haar neus in de boter. Het betreft een zogenoemde marathonvergadering, die doorgaans tot laat in de avond doorgaan.