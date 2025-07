Restaurant Voilà en feu sluit na vijftien jaar de deuren: ‘Alles gegeven, nu tijd om los te laten’

Foto via Google Maps - Streetview

Na vijftien jaar stoppen Hans en Jitka Over met restaurant Voilà en feu aan de WA Scholtenstraat. Op 27 september sluit het duo voor het laatst de deuren.

“De realiteit haalt ons in”, schrijven Hans en Jitka over hun beslissing op Instagram. “Na corona kwamen de zorgen: stijgende kosten, krappe marges en een onhoudbare balans. We hebben alles gegeven, maar nu is het tijd om los te laten. Met pijn in ons hart, maar ook met trots.”

Violà en feu staat bekend als een restaurant van niveau. De Michelingids liep het duo net mis, maar Violà en feu stond meermaals in de gastronomiegids van Gault&Milau.

Het duo gaat wel verder met catering en evenementen. Vanaf 13 augustus wordt er nog één keer gekookt zoals voorheen, met een verrassingsmenu.