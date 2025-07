Restanten van boerderij uit Romeinse tijd aangetroffen bij Haren

Foto: Rieks Oijnhausen

Aan de Nieuwe Stationsweg bij Haren hebben archeologen een boerderij uit de Romeinse tijd aangetroffen. De komende periode doen ze op de locatie verder onderzoek.

“We zien hier verschillende paalgaten,” vertelt archeoloog Jeroen Mendelts van RAAP. “Deze paalgaten zijn zo’n tweeduizend jaar oud. We hebben het over een ondergrond van zand, en hout blijft daar niet lang in bewaard. Het enige wat van de paal is overgebleven, is daarom een zwarte verkleuring. Ik haal de helft ervan uit. Daardoor kan ik zien hoe diep de paal in de grond zat en wat de vulling van het paalgat is geweest. Dat tekenen en fotograferen we. Ook nemen we een monster: we vullen een emmertje met het zand waarin we kijken of er verbrande zaden of houtskool in voorkomt en wat de functie van de structuur is.”

Het gebied maakt onderdeel uit van de Hondsrug. Uit onderzoek van de archeologen blijkt dat hier al heel lang geleefd en gewoond wordt. “We zien dit ook terug op andere plekken op de Hondsrug, bijvoorbeeld bij station Europapark waar we al eerder onderzoek hebben gedaan. De boerderij die we hier aantroffen, stamt uit de eerste of tweede eeuw na Christus. Dit is de Romeinse tijd, die duurde van ongeveer 753 voor Christus tot 476 na Christus. Maar we hebben in dit gebied ook sporen aangetroffen uit een veel latere periode: zo’n vijfhonderd tot duizend jaar na Christus, oftewel de Middeleeuwen. Je kunt dus concluderen dat er op deze plek al lang gewoond wordt.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Granen en dieren

Wat voor boerderij het precies is, weet Mendelts nog niet. “Dat hopen we met dit onderzoek te ontdekken. Wat we zien, is dat sommige bijgebouwen wat klein zijn. Maar het lijkt erop dat we te maken hebben met een standaard type boerderij, waarbij de bewoners leefden van hun bedrijf. Ze verbouwden gewassen, zoals granen, en hielden dieren zoals varkens en koeien. Om hier duidelijkheid in te krijgen, hopen we dat we graankorrels aantreffen in de paalgaten die ons meer kunnen vertellen over de historie.”

“Nog geen waterput gevonden”

De vondst roept ook de vraag op of er in de omgeving andere bijzondere voorwerpen zijn gevonden. “Voor zulk soort dingen kijken we altijd naar de waterput. Dat is een plek waar mensen vaak spullen achterlieten. Die put hebben we nog niet gevonden. Wel hebben we aardewerk, verbrand natuursteen en vuursteen aangetroffen. Stiekem hopen we ook op het vinden van Romeins glas, maar dat hebben we nog niet aangetroffen. Daarvoor kijken we ook naar de greppels. Zie je de groene, donkere verkleuringen? Dat waren vroeger greppels waarmee water werd afgevoerd. Maar het waren ook de plekken waar spullen gedumpt werden.”

Woensdag was het voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologie mogelijk om een bezoek te brengen aan het terrein. Het onderzoek op het terrein vindt plaats omdat later dit jaar op deze plek gestart wordt met de bouw van vijf woningen.