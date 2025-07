Regenboogbankje in Haren opnieuw vernield

Eén van de bekladde regenboogbankjes (foto: Paula Benjamins-van Oudheusden)

Het regenboogbankje bij de rotonde aan de Kerklaan in Haren is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat schrijft RTV Noord. Eén van de zitbalken is volledig van de bank afgesloopt en verschillende planken van het zitstuk zijn beschadigd.

De gemeente heeft aangifte gedaan van de vernieling. Het beschadigde bankje is inmiddels weer vervangen.

Het is niet de eerste keer dat het bankje ten prooi valt aan vandalen. Vorig jaar werd het bankje, binnen 24 uur nadat het geplaatst was, beklad met verf. Nadat het bankje weer in originele staat was teruggeplaatst, werd het gesloten en verderop neergezet. Nog diezelfde maand werd het bankje omver geduwd.

Vanwege Roze Zaterdag besloot de gemeenteraad vorig jaar om – verspreid over de gemeente – acht regenboogbankjes te plaatsen. Naast het bankje aan de Kerklaan, zijn ook andere regenboogbankjes in de gemeente Groningen beklad of beschadigd door vandalen.