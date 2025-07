Recordaantal deelnemers voor Kardingebultra: “Hopen op een mooi hardloopfeest”

Foto: Rieks Oijnhausen

Dit weekend vindt de vierde editie van de Kardingebultra plaats op en rondom Kardinge. Het evenement mag zich verheugen op een recordaantal deelnemers.

De Kardingebultra is een ultraloop waarbij deelnemers in 24 uur honderd mijl (ongeveer 161 kilometer) afleggen. Waar vorig jaar nog 77 lopers meededen, hebben dit jaar maar liefst 136 personen zich ingeschreven. “We hopen dit weekend op een fantastisch hardloopfeest, waarbij hopelijk veel deelnemers hun grenzen weten te verleggen,” aldus de organisatie. “Toeschouwers zijn van harte welkom om de wedstrijd bij te wonen. Wel vragen we nadrukkelijk om deelnemers de ruimte te geven in de deelnemerszone. Langs de route zijn er voldoende plekken waar de lopers aangemoedigd kunnen worden.”

Voor de thuisblijvers is het ook mogelijk om de verrichtingen te volgen. “De tijden van de deelnemers worden tijdens de loop online gedeeld,” meldt de organisatie. Hinke Schokker won vorig jaar voor de derde keer op rij de wedstrijd. Volgens het reglement mag je de trofee dan houden. “Daarom hebben we een nieuwe wisseltrofee laten maken. Opnieuw betreft het een kunstwerk van glas-in-lood. Het is echt een unieke prijs. Ook het bijzondere aandenken dat alle deelnemers ontvangen, hebben we dit jaar een nieuw uiterlijk gegeven.”

De Kardingebultra start zaterdagmiddag om 14.00 uur. Er worden maximaal 24 rondes van 6,7 kilometer gelopen, inclusief de Kardingebult die een hoogte van 32 meter heeft.