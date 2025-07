Raad wil meer en betere openbare toiletten in Stad

Er moeten meer openbare toiletten komen in Groningen die toegankelijk zijn voor iedereen. Het college kreeg woensdag de opdracht om daarvoor een uitgebreid plan te maken, onder meer om ook in de avonduren openbare toiletten beschikbaar te hebben.

Plekken als stadsdeel- en wijkwinkelcentra, scholen en zorginstellingen kunnen daarbij een rol spelen, denken de raadsfracties. Daarnaast moet de gemeente in gesprek met ondernemers om de Hogenood-app en de raamstickercampagne beter onder de aandacht te brengen. Ook moet er een verantwoordelijke binnen de gemeente worden aangesteld die zorgt dat het toiletbeleid beter wordt uitgevoerd en meer prioriteit krijgt.

Uit onderzoek blijkt dat een vijfde van de mensen soms thuisblijft uit angst geen toilet te kunnen vinden. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) heeft daarom een toiletnorm opgesteld. Die zegt dat er in drukke wandelgebieden om de 500 meter een toilet moet zijn. Andere grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht voldoen hieraan, Groningen nog niet volledig.

De gemeente Groningen scoort al jaren het beste van de provincie, maar volgens de MLDS is er nog veel te verbeteren. “Een rapportcijfer van 5,8 laat zien dat er nog veel te verbeteren valt,” schreef de MLDS eind vorig jaar. “Groningen blijft de minst toilet-onvriendelijke gemeente van de provincie, maar haalt niet eens een voldoende. Dat zegt veel over het lage niveau in de rest van de provincie.”