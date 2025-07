Raad van toezicht Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen treedt af.

Het kantoor van Jeugdbescherming Noord in Assen - Foto via Google Maps Streetview

De raad van toezicht van JBN en Veilig Thuis Groningen neemt haar verantwoordelijkheid voor het verleden, meldt zij op haar website. Het besluit is mede genomen vanwege een recent rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg & Jeugd en Veiligheid en Justitie.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar de stand van zaken bij JBN in maart van dit jaar. Veel van de geconstateerde tekortkomingen zijn in voorgaande jaren ontstaan. Door af te treden neemt de raad van toezicht verantwoordelijkheid voor het verleden en wil het de weg vrijmaken voor de noodzakelijke verbeteringen die inmiddels zijn ingezet.

Inge Schuiling, plaatsvervangend voorzitter van de rvt: “De raad van toezicht krijgt niet het volledige vertrouwen van verschillende stakeholders waaronder de inspecties en het mist in de huidige samenstelling geloofwaardigheid vanwege de problemen die in het verleden zijn ontstaan. Met het voltallig aftreden neemt de rvt vanuit haar rol verantwoordelijkheid voor wat is misgegaan de afgelopen jaren.

Uit het onderzoek van de inspecties bleek dat de betrokken medewerkers onder hoge druk en in complexe situaties werken met jeugdigen en ouders die te maken hebben met bedreiging van de ontwikkeling, onveiligheid of een recidiverisico. Ondanks alle inspanningen, ingezette verbeteracties en goede intenties vinden de inspecties de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen onvoldoende. JBN is vervolgens door de inspecties onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat houdt in: vaker controles, het nemen van verbetermaatregelen en regelmatig rapporteren over de voortgang.