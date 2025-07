Q-Park Rademarkt in het donker, parkeergarage voorlopig afgesloten

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De parkeergarage aan de Rademarkt kan voorlopig niet gebruikt worden door automobilisten. De oorzaak is een stroomstoring.

Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl ontstonden de problemen aan het einde van de middag. “De garage kampt met een stroomstoring. Binnen is het pikkedonker,” beschrijft de fotograaf de situatie. “Automobilisten die eerder op de dag hun auto hebben geparkeerd en nu naar huis willen, krijgen wel toestemming om hun auto naar buiten te rijden. Maar mensen die er nu hun auto willen parkeren, krijgen geen groen licht.”

Q-Park heeft een monteur ingeschakeld die ter plaatse komt. Waardoor de stroomstoring is ontstaan, is onbekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren.