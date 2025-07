Provincie stelt subsidie beschikbaar om discriminatie tegen te gaan

Foto: Rieks Oijnhausen

De provincie Groningen heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen waarmee kleinschalige of gemeentegrensoverschrijdende activiteiten georganiseerd kunnen worden op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.

Tot en met 2027 is er een bedrag van 450.000 euro beschikbaar. De provincie noemt de regeling belangrijk. “In Noord-Nederland was het aantal meldingen van discriminatie vorig jaar bijna 2,5 keer hoger dan het jaar ervoor”, schrijft de provincie. “Dit blijkt uit de Monitor Discriminatie 2024. Maar liefst vier op de vijf inwoners ervaren een toename van polarisatie, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Deze cijfers onderstrepen dat er nog veel voor nodig is om samen discriminatie tegen te gaan.”

Het geld kan gebruikt worden door stichtingen, verenigingen en gemeenten. Voor 2025, 2026 en 2027 is er ieder jaar 150.000 euro beschikbaar. “Er zijn twee subsidiebedragen: 5.000 euro voor kleine lokale initiatieven. Voor gemeentegrensoverschrijdende initiatieven kan maximaal 20.000 euro aangevraagd worden.” De provincie hoopt met de subsidie de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren en het bereik van het initiatief te vergroten.