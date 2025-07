Provincie Groningen wil minder strenge regels voor bescherming grutto

Foto: Mariska de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)

Acht provincies, waaronder Groningen, keren zich tegen nieuwe plannen van staatssecretaris Rummenie om de grutto beter te beschermen. Volgens verschillende media stellen de provincie dat de doelen veel te moeilijk te halen zijn. Helemaal omdat er geen geld is om de plannen uit te voeren.

De provincies vragen in een brief aan de staatssecretaris om zijn plannen aan te passen en beter te onderbouwen. Het gaat om plannen voor 25 natuurgebieden, waar het aantal broedende grutto’s flink moet groeien. Rummenie wil dat doen om een boete van het Europees Hof te voorkomen. Europa vindt dat Nederland te weinig doet om deze weidevogel te beschermen.

De provincies zeggen dat de grutto juist al jaren in aantal afneemt, ondanks maatregelen. Ze vinden het onrealistisch om te verwachten dat de vogelpopulatie vanaf nu elk jaar groeit. Ook vinden ze dat Rummenie meer tijd moet nemen en beter moet overleggen. Een ander punt van kritiek is dat de staatssecretaris te weinig doet tegen roofdieren zoals vossen en kraaien. Die bedreigen jonge grutto’s in het broedseizoen.