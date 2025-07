Provincie kritisch op uitbreidingsplannen Defensie

Foto: Joris van Tweel

De provincie Groningen heeft in een zienswijze gereageerd op de uitbreidingsplannen van het ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) en pleit voor zorgvuldigheid, betrokkenheid van inwoners en aandacht voor natuur, infrastructuur en de Eemshaven.



Impact op regio en infrastructuur

De provincie wijst op de mogelijke impact van de plannen op de leefomgeving, met name in gebieden die al kampen met mijnbouwschade. Daarnaast vraagt de provincie aandacht voor kansen die de uitbreiding kan bieden voor de regio. De komst van extra militair vervoer over weg en spoor kan volgens de provincie gevolgen hebben voor de bestaande infrastructuur. Zo wordt het verdubbelen van de N33 genoemd als mogelijke maatregel, evenals kansen voor de toekomstige Nedersaksenlijn.

Eemshaven als militaire logistieke hub

In het ontwerp van het NPRD blijft de Eemshaven een belangrijke rol spelen in de logistiek van Defensie. De provincie ziet hier mogelijkheden voor uitbreiding van defensieactiviteiten en denkt hierin mee met onder andere de gemeente Het Hogeland en Groningen Seaports.

Natuurwaarden moeten behouden blijven

De provincie onderstreept dat uitbreiding van militaire oefenlocaties niet ten koste mag gaan van natuurdoelen. Daarom pleit Groningen voor aanvullend ecologisch onderzoek en het stellen van strikte randvoorwaarden om natuurschade te beperken. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de natuur op sommige plekken juist te versterken.

Vervolgproces

Het ministerie van Defensie verwerkt de reacties van provincies, gemeenten en andere belanghebbenden in een Nota van Antwoord. Op basis daarvan kan het plan worden aangepast. De definitieve vaststelling van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie wordt eind 2025 verwacht. Dan wordt duidelijk waar en in welke vorm Defensie haar aanwezigheid in Nederland gaat uitbreiden.