Provincie Groningen investeert € 50.000 in filmeducatie Noord-Nederland

Foto: ingezonden

De provincie Groningen stelt € 50.000 beschikbaar om filmeducatie in Noord-Nederland een impuls te geven. Met deze subsidie ondersteunt de provincie het werk van Filmhub Noord in de periode 2025–2027. Het initiatief sluit aan bij de ambitie om cultuur breed toegankelijk te maken én de regionale filmsector te versterken.

Filmeducatie stevig verankerd in het onderwijs

Filmhub Noord zet zich in voor structurele filmeducatie in het basis- en voortgezet onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe. In samenwerking met scholen, filmmakers en culturele instellingen zorgt de organisatie ervoor dat leerlingen leren om kritisch en bewust naar film te kijken. Ze doen vaardigheden op als reflecteren, analyseren én zelf film maken. Daarnaast worden docenten opgeleid in beeldgeletterdheid en krijgen filmmakers ondersteuning om filmlessen te verzorgen op scholen.

Zichtbare resultaten in de regio

Dankzij de provinciale bijdrage kunnen uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd rondom talentontwikkeling en samenwerking. Zo vond op 6 februari tijdens het International Film Festival Rotterdam in Groningen (IFFRiG) een inspirerende Meetup plaats. Ongeveer 65 leraren, cultuurcoaches, Interne Cultuur Coördinatoren en filmprofessionals onderzochten in workshops hoe filmeducatie praktisch toepasbaar is in de klas.

Daarnaast namen vier scholen in Groningen en omgeving het afgelopen jaar deel aan een zogenoemde Proeftuin filmeducatie. In samenwerking met een filmmaker gingen zij op zoek naar manieren om filmeducatie duurzaam te integreren in hun lessen. De resultaten zijn concreet: alle deelnemende scholen hebben nu filmlessen die ook in de komende jaren ingezet kunnen worden.

Filmfeest als bekroning van het schooljaar

Het schooljaar werd op 25 juni afgesloten met het jaarlijkse Filmfeest Groningen in het Forum. Leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs vertoonden hun eigen films op het grote doek. Het evenement benadrukte het belang van creatieve expressie en eigenaarschap binnen het onderwijs — precies waar filmeducatie voor staat.