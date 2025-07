Proeflokaal Hooghoudt gaat naam behouden: “Wij gaan niets veranderen”

Foto: google maps

Het vertrek van destilleerderij Hooghoudt uit de stad is het gesprek van de dag, zo ook bij Proeflokaal Hooghoudt aan het Gedempte Zuiderdiep. Eigenaar Maarten Roorda vertelt dat er aan het proeflokaal niets zal veranderen.

Maarten, in hoeverre raakt dit nieuws jou?

“Mijn bedrijf wordt hier niet door geraakt. Indertijd kon er hier jenever geproefd worden; het was een proeflokaal, een marketinginstrument van de familie Hooghoudt. Het was zó’n succes dat het proeflokaal een populaire ontmoetingsplaats werd. Die officiële verbondenheid is er echter allang niet meer. Toen het bedrijf verhuisde naar het complex op Euvelgunne, verhuisde de jeneverproeverij daar ook naartoe. Maar persoonlijk raakt het nieuws mij wel. Je hebt het over een Gronings product dat straks niet meer in Groningen wordt gemaakt. Dat is jammer, en het is vooral zuur voor de mensen die er werken. Zij raken mogelijk hun baan kwijt.”

Heb je wel contact met Hooghoudt?

“Jazeker. Sterker nog, vanmiddag is er nog een bestelling geleverd. Dus ik ken de medewerkers; we praten met ze. Helaas was ik vanmiddag afwezig, maar ik wil zeker nog even contact met ze opnemen om te vragen hoe het nu gaat. Voor de rest heb ik begrepen dat de samenwerking gewoon zal blijven. Het merk Hooghoudt rolt vanaf volgend jaar in België van de band, maar wij zullen gewoon de drankjes blijven krijgen.”

In mei werd bekend dat Hooghoudt werd overgenomen door het Franse La Martiniquaise. Aanvankelijk lieten zij weten dat ze de productielijn in Groningen wilden behouden. Nu, 2,5 maand later, gaat de vestiging in de stad dicht. Komt dat voor jou als een verrassing?

“Ja, ik zag dit niet aankomen. Kijk, waar je het over hebt is de afname. Hoeveel Hooghoudt wordt er gedronken? Als ik naar mijn eigen zaak kijk, dan zie ik dat het stabiel is. Ik heb vaste gasten die hun korenwijntjes of hun jenevertjes bestellen. Aan de andere kant moeten we ook stellen dat het geen heel hip product is. Je kunt je afvragen of het drinken van jenever niet eindig is.”

Toch zie je dat dranken als wodka en whiskey een revival hebben. Die zijn weer helemaal hot…

“Maar met jenever is dat niet gebeurd. Terwijl het bedrijf er de afgelopen jaren wel van alles aan heeft gedaan. Er is nieuwe vormgeving op de flessen geïntroduceerd en er zijn nieuwe merken op de markt gebracht. Tijdens de coronacrisis werd er een ontsmettingsmiddel op de markt gebracht, waarmee het bedrijf ageerde tegen de woekerprijzen die op dat moment werden gevraagd. Er is veel geprobeerd, maar op dit moment is het geen heel hip product.”

Hoe werd er gisteren in jouw zaak op het nieuws gereageerd?

“Eigenlijk was het gisteren heel rustig. We zitten nu in de tweede week van de zomervakantie. Van oudsher is de derde week van juli voor ons een hele rustige periode; het klapt dan in, omdat de meeste mensen op vakantie zijn. Als je mij vraagt waar gisteren het meeste over gesproken werd, dan ging er toch wat meer aandacht uit naar het overlijden van Ozzy Osbourne, de leadzanger van de heavymetalband Black Sabbath.”

Wat betekent het voor de toekomst?

“Alles blijft zoals het is. De naam van mijn bedrijf blijft hetzelfde en ook aan de inrichting zal niks veranderen. En ik hoop dat de verwarring ook zal blijven. Op de Grote Markt heb je Grand Café Hooghoudt. Het komt regelmatig voor dat als mensen met mij een afspraak hebben, zij mij bellen waar ik ben. Ze blijken dan op de Grote Markt te staan. Dus hopelijk koesteren we met z’n allen de naam, zodat Hooghoudt wel in onze stad voort blijft leven.”