Pro-Palestinaprotest op het Hoofdstation

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Voor het Hoofdstation is donderdagavond om 18.00 uur een groep van driehonderd pro-Palestina demonstranten bijeengekomen. De demonstratie richt zich op de dagelijkse bombardementen die plaatsvinden in de Gazastrook.

Door de bombardementen lijdt de Gazaanse bevolking honger. Volgens de demonstranten weigert de Nederlandse regering niet alleen om de bezetting te veroordelen, maar werkt er volgens hen ook actief aan mee.

“Nederland is de grootste investeerder in Israël binnen de EU”, zegt de actiegroep. “Nederland is ook verantwoordelijk voor tweederde van alle EU-investeringen daar.”

De demonstanten hebben pannen en pollepels meegenomen. “We moeten opstaan en dit probleem duidelijk maken”, aldus de demonstranten.