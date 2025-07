Politie zoekt getuigen van steekincident op kruising Grote Beerstraat en Zonnelaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie doet onderzoek naar het steekincident in Paddepoel dat afgelopen woensdagavond plaatsvond op de kruising van de Grote Beerstraat en de Zonnelaan. Daarbij raakte een 21-jarige man uit Groningen gewond.

De politie heeft inmiddels een 17-jarige jongeman uit Groningen aangehouden, maar is nog op zoek naar getuigen van het steekincident.

Personen die iets hebben gezien, gehoord, of camerabeelden bezitten die van belang kunnen zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.