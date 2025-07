Politie waarschuwt voor nepagenten die waardevolle spullen willen ophalen

Foto via Politie.nl

De politie in Groningen waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Dit keer proberen ze met een babbeltruc aan waardevolle spullen te komen.

Vaak oudere mensen worden gebeld met de mededeling dat er veel ingebroken wordt in de buurt en dat het handig is om waardevolle dingen op te slaan in een kluis op het politiebureau. Kort daarna verschijnt een nepagent om de spullen op te halen.

De daders komen betrouwbaar over, omdat zij informatie over de slachtoffers hebben. Die zijn vaak eerder slachtoffer geworden van phishingmails, een SMS of een datalek.

De politie adviseert mensen om de politie te bellen als je het niet vertrouwt en om een identificatie te vragen als er een agent voor de deur staat. Ook vraagt de politie om ouderen te waarschuwen, waaronder je opa en oma, omdat die het vaakst het slachtoffer zijn van dit soort oplichting.