Foto via Ondersteuningsgroep Noord-Nederland (Instagram)

De politie is zaterdagmiddag met groot materieel een appartementencomplex aan de Esdoornlaan in de Groningse wijk Selwerd binnengevallen, meldt 112 Groningen. Daarbij is één persoon aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een man die een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving. Om die reden rukten meerdere noodhulpeenheden, de marechaussee en de Ondersteuningsgroep (OG) massaal uit.