Politie stopt met zoeken naar dakloze man: ‘Aanwijzingen dat hij vrijwillig ergens anders naartoe is vertrokken’

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De politie heeft aanwijzingen dat de 51-jarige dakloze man, die sinds vorige week uit Groningen werd vermist, vrijwillig ergens anders naartoe is vertrokken.

De beelden van de man die de politie eerder deze week verspreidde zijn daarom offline gehaald door de politie. De dienst roept iedereen die deze gedeeld heeft op om dit ook te doen.

De man werd op dinsdag 22 juli voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard. Hij verbleef destijds in de omgeving van het Oude Winschoterdiep. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. De afgelopen dagen is intensief gezocht, vooral in en rond het water. Maar de zoektocht leverde niets op. De politie liet maandag al weten niet actief meer te zoeken naar de man.