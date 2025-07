Politie op zoek naar de sinds dinsdag vermiste Mihai (51)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar de 51-jarige Mihai. De man is dinsdag voor het laatst gezien aan de Boumaboulevard. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Mihai heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. “Hij verblijft nabij het Oude Winschoterdiep in de stad,” schrijft de politie. “Mihai kan moeilijk lopen en is erg zwak qua gezondheid. We maken ons grote zorgen om wat er met hem gebeurd is. De vermiste man heeft geen telefoon. De afgelopen dagen is er onder andere gezocht in het water bij en rond het Oude Winschoterdiep. Helaas is er nog geen spoor van de man gevonden.”

De man is 51 jaar oud, heeft donker haar met een snor en een grijze baard. Hij is licht getint en spreekt Roemeens. Een foto en aanvullende informatie zijn te vinden op de website van de politie. “Heb je meer informatie over deze vermissing? Weet je waar Mihai naartoe kan zijn gegaan of waar hij op dit moment verblijft? Neem dan contact op met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.