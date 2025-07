Politie doet onderzoek naar geweldsincident op Trompsingel

Foto: 112 Groningen

Op de Trompsingel ontstond, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een conflict waarbij iemand gewond is geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en één persoon is behandeld in een ambulance. De weg en het fietspad waren deels afgesloten.

Volgens de politie gaat het om mishandeling of openlijke geweldpleging. Er is nog niemand aangehouden, omdat er op dat moment geen verdachte in beeld was.

Naar verluidt zouden twee jongens van hun fiets zijn geslagen. Omstanders lieten weten dat er mogelijk een telefoon is gestolen, maar dat kan de politie niet bevestigen.