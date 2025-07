Point guard Austin Luke keert terug bij Donar

De 30-jarige point guard Austin Luke heeft voor één jaar getekend bij Donar.

De 1.93 lange Amerikaan uit Texas speelde in het seizoen 2021-2022 ook al voor de Groninger basketbalclub. De laatste club van Austin Luke was KK Bosna uit Sarajevo dat op het hoogste niveau in Bosnië speelt.

“We zijn ontzettend blij dat Austin ervoor heeft gekozen om opnieuw voor Donar te spelen”, aldus coach Jason Dourisseau. Hij is een winnaar, hij begrijpt onze cultuur en hij maakt iedereen met wie hij speelt beter.’

Austin Luke kijkt er naar uit om terug te keren in Martiniplaza: “Iedereen die me kent weet dat Donar een speciale plek in mijn hart heeft. Ik heb in een vol Martiniplaza de eerste prijs uit mijn carrière gewonnen, dat vergeet ik nooit meer. Het is geweldig om hier weer te kunnen terugkeren om te helpen Donar terug te brengen waar het hoort.”