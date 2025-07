Plannen fietsenstalling Westerhaven krijgen meer vorm

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente werkt aan een nieuwe fietsenstalling bij de Westerhaven, in het voormalig Stripmuseum boven McDonald’s. Er komt plek voor minimaal 1.000 fietsen. Woensdag zijn de eerste schetsen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

De plannen zijn nog steeds in een conceptfase, maar uit de ontwerpen zijn wel voorkeuren naar voren gekomen. Zo heeft de gemeente de afgelopen tijd vooral gekeken hoe de ingang van de nieuwe fietsenstalling eruit moet zien.

Het voorlopige plan is een in- en uitgang te maken ter hoogte van de busbaan. Dit lijkt een aflopende platte roltrap te worden waarmee bezoekers met fiets omhoog en omlaag kunnen. Voor de gemeente is het belangrijk om te kijken of fietsers hier veilig genoeg kunnen oversteken over de busbaan. Een ingang voor fietsers aan de kant van het winkelgebied lijkt voorlopig geen optie.

Voetgangers krijgen wél een ingang aan de kant van het winkelgebied. De gemeente gaat verder zoeken hoe de openbare ruimte rondom de ingangen het beste kan worden ingericht.

De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk dit najaar van over de definitieve plannen. Bij goedkeuring start de bouw in het voorjaar van 2026 en opent de stalling eind 2026.