PKC’83 start in vierde divisie met uitwedstrijd tegen Hoogland, daarna thuis tegen Heino

Foto Andor Heij. PKC'83 kampioen.

PKC ’83 weet wie de tegenstanders zijn in de vierde divisie D komend seizoen. De KNVB heeft de indelingen en het wedstrijdprogramma bekend gemaakt.

De Groningers werden afgelopen seizoen kampioen en in de eerste klasse H en debuteren daardoor in de vierde divisie. PKC begint met een uitwedstrijd tegen Hoogland. Dat is een club uit het gelijknamige dorp in de gemeente Amersfoort. De wedstrijd wordt op zaterdag 23 augustus gespeeld. Een week later volgt de eerste thuiswedstrijd tegen Heino uit Overijssel.

De overige tegenstanders van PKC zijn: AZSV (Aalten), DETO (Vriezenveen), DZC’68 (Doetinchem), Flevo Boys (Emmeloord), HZVV (Hoogeveen), NEO (Borne), ONS Sneek, d’ Olde Veste ’54 (Steenwijk), Quick’20 (Oldenzaal), SDV Barneveld, SVZW (Wierden), TVC’28 (Tubbergen) en WHC (Wezep).

PKC’83 hoort bij de clubs die alle wedstrijden op zaterdag mogen spelen, ook tegen de clubs die zondag in principe als speeldag hebben.

De KNVB maakt de indelingen van de eerste klasse en lager volgende week vrijdag bekend.