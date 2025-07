PKC’83 met woonwagenshirt de vierde divisie in

Bewerking: OOG.

PKC’83 gaat volgend seizoen met een nieuw voetbalshirt de vierde divisie in met daarop een duidelijke verwijzing naar de ‘roots’ van de club.

Op de voorkant is groot wiel te zien met op de achtergrond een ouderwetse woonwagen met een paard. De Peizer Kring Combinatie ’83 is namelijk de voetbalclub van het woonwagenkamp aan de Peizerweg. Op de achterkant staat de Martinitoren, dat toont uit welke stad PKC afkomstig is.

PKC’83 promoveerde afgelopen seizoen naar de vierde divisie. Daarmee is PKC de hoogst spelende amateurclub in de stad en provincie Groningen.

PKC’83 opent de competitie op zaterdag 23 augustus uit tegen Hoogland. Een week later is de thuiswedstrijd tegen Heino.