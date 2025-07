Piekopvang Proxima dit jaar opnieuw open voor internationals

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Studentencomplex Proxima biedt ook dit jaar weer piekopvang aan. Internationale studenten die bij de start van het studiejaar nog geen vaste woonruimte hebben, kunnen hier drie maanden wonen.

Proxima aan het Zernikepark heeft ruimte voor 401 internationale studenten. Aan het begin van het studiejaar kunnen de kamers dubbel bezet worden, waardoor er plek is voor 802 studenten. Ze hebben vervolgens drie maanden de tijd om op zoek te gaan naar vaste woonruimte.

Elke kamer in Proxima heeft een normaal bed en een uitklapbed. Dit jaar zijn er 301 uitklapbedden beschikbaar voor de piekopvang en 100 voor exchange studenten. Studenten die een uitklapbed boeken, worden gematcht met een kamergenoot van hetzelfde geslacht. De twee studenten delen samen de huurkosten. Boeken kan via de website van de SSH.

Dit jaar worden 100 piekbedden gebruikt om exchange studenten voor zes maanden te huisvesten. Een exchange student is voor een half jaar in Nederland via een uitwisselingsprogramma. Zij vinden lastig aansluitende woonruimte en kunnen daarom zes maanden in Proxima blijven.

Vorig jaar hebben 175 studenten gebruik gemaakt van de piekopvang. Het is nog niet bekend hoeveel studenten dat dit jaar gaan doen.