Petitie Rover om bezuinigingen openbaar vervoer van tafel te krijgen

Foto: Qbuzz

De reizigersorganisatie Rover in Groningen en Drenthe is een petitie gestart om de bezuinigingen op het openbaar vervoer van tafel te krijgen.

Volgens Rover gaat de bezuiniging in Groningen en Drenthe betekenen dat er 11 miljoen euro minder geld is voor het openbaar vervoer.

Rover legde reizigers een ludieke vraag voor hoe er bezuinigd moet worden op het OV: (A) In het weekend de helft van alle ritten geschrapt. (B) Geen bussen meer op zondag en op zaterdag maar tot 19:00 uur. (C) Geen bussen meer op zondag en op zaterdag geen stadsbussen. (D) Geen streekbussen na 19:00 uur, geen nachtbussen én geen schoolbussen meer. Optie D werd het meest gekozen.

Maar volgens Rover loopt het zo’n vaart nog niet. In Groningen en Drenthe is er een buffer om de grootste klap op te vangen, maar er is nog geen structurele oplossing voor de toekomst.

“Eigenlijk willen we maar één maatregel accepteren: dat het demissionaire kabinet deze bezuinigingsplannen intrekt en zorgt dat heel Nederland kan blijven reizen”, zegt Rover-directeur Freek Bos. “De schade die deze bezuinigingen ons land toebrengen zal een volgend kabinet niet snel kunnen herstellen”.