Op het vernieuwde Hoofdstation is iemand vast komen te zitten in één van de liften naar de perrons. Het incident gebeurde na middernacht.

De brandweer is in actie gekomen om de persoon uit de lift te bevrijden. De persoon die vastzat, was bezig met het opzetten van tijdelijke bankjes voor de openingsceremonie van het Hoofdstation die zondagochtend plaatsvindt

.