Foto: 112 Groningen

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Hooghoudtstraat in Euvelgunne, waar een vrouw te water was geraakt. Volgens 112 Groningen zou het vermoedelijk gaan om een studente die het lustrumfeest van studentenvereniging Vindicat in de buurt bijwoonde.



De brandweer wist de vrouw met behulp van een hoogwerker uit het water te halen. Hoe de vrouw precies te water is geraakt is nog onbekend.