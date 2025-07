Personenauto met meerdere inzittenden belandt in sloot bij Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is zaterdagavond op de Roderwolderdijk bij Hoogkerk in een sloot beland. In de auto zaten meerdere inzittenden. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.50 uur. “De auto kwam vanuit de richting van de Vierverlatenweg en was onderweg naar Hoogkerk,” vertelt Ten Cate. “Door een nog onbekende oorzaak is de automobilist een bocht uitgevlogen, waarna het voertuig in een sloot tot stilstand kwam.”

Vanwege de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit. Naast de politie en een ambulance werden ook de duikers en de grote hulpverleningswagen van de brandweer gealarmeerd. Zij hoefden echter niet in actie te komen: “De inzittenden konden op eigen kracht uit de auto komen. Naar alle waarschijnlijk ging het om vier personen die in de auto zaten. De brandweer en de ambulance konden onverrichter zake terugkeren naar de kazernes.”

Volgens de nieuwsfotograaf raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen en weggesleept.