Partij voor de Dieren wil dat gemeente nog meer lokaal voedsel inkoopt

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Groningen haar voedsel voortaan lokaal en regionaal inkoopt. De partij dient daarom komende woensdag, samen met een aantal andere partijen, een voorstel in bij de gemeenteraad.

Volgens de partij helpt lokaal inkopen om de uitstoot van transport te verlagen, de regionale economie te versterken en minder afhankelijk te zijn van internationale handel. Groningen zou daarmee ook vooroplopen in duurzamer en gezonder eten, denkt de fractie. Zo blijft het geld vaker in de regio en weten inwoners beter waar hun voedsel vandaan komt, stelt fractievoorzitter Janette Bosma:

“Door als gemeente regionaler ons voedsel in te kopen verkleinen we onze ecologische voetafdruk en versterken we onze regionale economie. Via tal van initiatieven willen we ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om gezonder en duurzamer eten. De inzet op korte ketens, met ondernemers, boeren en onderwijs- en zorginstellingen, zorgt bovendien voor meer grip op waar producten vandaan komen, onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd, en verkleinen de afstand tussen producent en consument.”